Coronavirus: mascherine e latte per Triora ed i paesi delle valli Argentina ed Armea, una donazione dalla famiglia Faraldi

In questi giorni il Centro Latte Faraldi ha effettuato un'importante donazione a Triora ed ai paesi dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea, compreso Badalucco. La storica azienda di Sanremo, ha donato 500 mascherine in tessuto non tessuto per gli abitanti del paese delle streghe e 250 litri di latte per i più bisognosi che hanno fatto domanda per accedere ai bonus alimentari. Quest’ultimo regalo servirà ad aiutare molte persone che in questi giorni hanno presentato domanda a Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco, Ceriana e Bajardo.



La famiglia Faraldi è originaria di Triora e quindi alla richiesta d’aiuto arrivata dal Comune e dall’Unione, Giuseppe Faraldi si è subito messo a disposizione, come ci ha raccontato: “Abbiamo dato immediatamente la nostra disponibilità. Siamo originari di Triora e manteniamo un forte legame con questo paese e la vallata. Se si può dare una mano è giusto farlo. In questo momento bisogna essere tutti uniti per aiutare tutte quelle persone che oggi si trovano in difficoltà".



"Il nostro è stato un gesto semplice verso chi potrebbe avere bisogno. Spero che questa donazione sia d’esempio anche per altre realtà che potrebbero fare del bene per i nostri amati paesi dell’entroterra. - aggiunge Giuseppe Faraldi - Qualora ce ne fosse ancora bisogno saremo pronti ad aiutare nuovamente. La mia speranza è che non sia necessario perchè vorrebbe dire che la situazione sia migliorata”.



Massimo Di Fazio, sindaco di Triora e presidente dell'Unione dei Comuni delle valli Argentina e Armea ha voluto ringraziare pubblicamente il Centro Latte Faraldi: "E’ stato un gesto generoso e per niente scontato che conferma ancora una volta, quante persone siano legate al nostro splendido borgo ed a tutta la Valle Argentina, apprezzando quanto stiamo facendo in ambito organizzativo per affrontare questa emergenza sanitaria ed economica. I cittadini si stanno comportando in modo responsabile e ci permettono di occuparci attivamente nell'organizzare e distribuire quanto arriva attraverso la macchina della solidarietà. Ancora grazie all'amico Giuseppe Faraldi. Lui e la sua famiglia hanno sempre dimostrato di tenere al nostro paese".