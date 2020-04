|

Coronavirus: dopo la crisi si prevede un aumento di richieste per alloggi popolari. La conferma di Antonio Parolini a ‘2 ciapetti con Federico’

Il riconfermato Amministratore Unico di Arte Imperia Antonio Parolini analizza l’attuale emergenza Covid-19 e parla dei possibili scenari futuri.

Antonio Parolini

Dopo essere stato riconfermato nei giorni scorsi alla guida di Arte Imperia, dove rimarrà come Amministratore Unico anche per i prossimi tre anni, Antonio Parolini interviene a '2 ciapetti con Federico' analizzando la situazione legata all'allarme Coronavirus. Gli effetti della crisi economica, che deriveranno dall'attuale stato di emergenza, avranno riflessi anche sull'edilizia popolare. "Se già prima c'era una richiesta importante, ora si prospetta un aumento dell'impoverimento e quindi delle stesse richieste di residenze popolari – ha detto - dobbiamo prepararci a gestire questa emergenza. Servono interventi statali con un Piano Casa nazionale altrimenti richiamo di avere situazioni di disagio molto gravi". L'occasione è stata anche quella di parlare di come il mondo dei commercialisti stia vivendo questo momento, anche alla luce del risultato del sondaggio FARE SQUADRA sul settore turistico che ha evidenziato come il 40% degli intervistati abbia dichiarato di non riuscire a pagare queste prestazioni professionali. "In queste settimane stiamo lavorando di più – ha detto Parolini – perchè oltre al lavoro ordinario, bisogna affrontare le misure che stanno giungendo giorno dopo giorno. Quello dei pagamenti è un problema che abbiamo previsto e purtroppo non ci sorprende. Noto però un grande spirito di unione e solidarietà con i clienti per ripartire poi tutti insieme ancora più forti di prima".

Federico Marchi

