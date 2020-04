Coronavirus: a Taggia l'associazione Fuochi Storici San Benedetto dona 1500 mascherine, "Volevamo restituire qualcosa alla comunità che ha creduto in noi"

“Volevamo restituire qualcosa alla Comunità che ha creduto in noi”.



E' con questo spirito che a Taggia l’associazione Fuochi Storici San Benedetto ed il gruppo Sulle Orme di San Benedetto hanno comprato e donato 1500 mascherine per l’emergenza Coronavirus. “Si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili made in Italy, trovate grazie ad un nostro associato che attraverso i suoi contatti è riuscito a farci avere questo ordine - raccontano i promotori dell’iniziativa -. L’acquisto è stato finanziato grazie ai soldi che avevamo raccolto con le campagne di autofinanziamento”.



“Volevamo fare qualcosa per le tante persone che hanno creduto in noi e nelle nostre iniziative, sostenendoci in questo nostro cammino - aggiungono - e così ci siamo interfacciati con le istituzioni e in particolare ringraziamo i servizi sociali del Comune di Taggia, per comprendere quale fosse la strada migliore per intervenire. Con le nostre risorse non potevamo coprire il fabbisogno della popolazione tabiese quindi abbiamo deciso di focalizzarci su chi sta facendo tantissimo ogni giorno per tutta la comunità”.



In queste ore le mascherine sono state consegnate ai Carabinieri di Taggia, Badalucco e Triora, la Croce Verde di Arma Taggia e la Croce Rossa di Taggia, la Polizia Locale e la Protezione Civile. “Volevamo dare il nostro contributo in questa emergenza sanitaria - concludono i promotori dell’iniziativa - con un piccolo gesto ma importante per essere vicino a chi è quotidianamente in prima linea per affrontare questo virus ed aiutare la popolazione”.