Stop al contagio! Ecoservice Line, in vostro aiuto contro il Coronavirus

Per l'emergenza Covid-19, la Ecoservice Line di Imperia, specializzata in servizi di pulizia civile e industriale, ha messo a punto una metodica, che sta già utilizzando nelle operazioni di sanificazione di locali sanitari, commerciali e scuole, che prevede anche la disinfezione di ambienti e oggetti quali passamano, maniglie, sedute, tastiere di PC e di altri apparati tecnologici, macchinari e così via.

La disinfezione viene effettuata con un prodotto idoneo a rendere le superfici e gli ambienti trattati immuni da virus e batteri, tramite attrezzature specifiche. Il prodotto in questione è il Virkon, un Presidio Medico Chirurgico registrato presso il Ministero della Salute. Di propietà della DuPont Company è stato testato sul CoV-1, CoV-2 e altre patologie. Il suo principio attivo è il potassio perossimonosolfato associato a perossidi, tensioattivi, un surfactante anionico, catalizzatori organici e sostanze tampone. Il Virkon viene micronebulizzato con un diametro di circa 0,3 µm e la sua azione è molto persistente. Non danneggia le superfici trattate e gli ambienti sono fruibili dopo 20 minuti dal trattamento.

Il principio attivo utulizzato dalla Ecoservice Line per le disinfezioni e sanificazioni di ambienti e strumenti di lavoro è ad azione virucida ed efficace contro i cosiddetti virus incapsulati, di cui il COVID-19 fa parte.

Il servizio di sanificazione e disinfezione ambientale da Coronavirus attuato dalla Ecoservice Line si rivolge principalmente a: Ospedali, Laboratori di analisi, Poliambulatori, Ambulatori Veterinari, Uffici, Scuole, Enti Pubblici, Case di Riposo, Negozi, Condomini, Studi Medici, Laboratori, Palestre, Bar e Ristoranti ma anche abitazioni private.

Tra i clienti principali della provincia di Imperia l'azienda annovera: la Casa di riposo di Pontedassio, la Casa di cura Betlemme di Imperia, la Clinica Sant'Anna di Imperia e il Laboratorio Farmaceutico CT di Sanremo.

Dopo ogni intervento viene rilasciato un attestato e la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Sono previsti pacchetti promozionali con abbonamenti settimanali.

La comprovata esperienza nell'ambito della sanificazione e disinfezione consente all'Ecoservice Line di soddisfare ogni tipo di esigenza e fornire un servizio efficiente e completo.

Per chiedere un intervento di sanificazione è possibile contattare la Ecoservice Line al 335-6270807.