Ventimiglia: più di un mese dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, il pensiero ed i ringraziamenti di Giovanni Ballestra

“Ormai è passato oltre un mese da quando anche nella nostra città è esplosa l'emergenza sanitaria che di fatto ha messo in ginocchio il pianeta dal punto di vista economico e sanitario. Non che una parte dell'umanità non fosse già abituata a questi disagi e sofferenze,per i paese poveri è sempre stata una costante spesso anche aggravata dalle guerre. Invece, per il ricco e potente mondo industrializzato no, questa terribile situazione non ha precedenti”.

Interviene in questo modo Giovanni Ballestra, Consigliere comunale di Ventimiglia, che prosegue: “Oggi la nostra laboriosa società fatta di certezze future è svanita. Nulla sarà mai più come prima. Tutto il peso, il disagio ed i problemi di questo tempo versano sulle spalle di pochi ai quali non posso che rivolgere i miei ringraziamenti come cittadino italiano e come amministratore comunale”.

“Tante sono le categorie esposte – termina Ballestra - che stanno garantendo il funzionamento del sistema protezione civile, operatori sanitari, forze dell'ordine, operatori dell’informazione, dipendenti pubblici, operatori ecologici, sistema bancario e postale e credo un mondo fatto di persone che si aiutano con prudenza reciprocamente come solo gli italiani sanno fare consapevoli che lo stato non può arrivare ovunque. Veramente grazie a tutti e speriamo finisca presto per ripartire più forti di prima”.