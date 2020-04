Ventimiglia: scomparsa di Franco Paganelli, il ricordo di Enrico Ioculano “Con te era così, ad un certo punto ti alzavi e te ne andavi”

La scomparsa di Franco Paganelli lascia un vuoto nel mondo della politica ventimigliese. Commosso il ricordo dell'ex sindaco Enrico Ioculano, che ha affidato le sue parole a un post su Facebook.

Scrive Ioculano: “Con te è sempre stato così. Ad un certo punto, ti alzavi e te ne andavi: troppo faticoso stare seduto a lungo nello stesso posto. Sono contento di averti conosciuto e di averne passate tante assieme a te. Sei stato un riferimento nei momenti di difficoltà, a modo tuo, ma c'eri sempre. Conoscevi questa città e la "tua" Roverino palmo a palmo, un'istituzione: “Quella volta ho preso 119 voti solo al seggio 19. Praticamente mi bastavano quelli per entrare in Consiglio”. Eri orgoglioso di Roverino. Se la domenica l'Inter perdeva contro la Fiorentina, sapendo quanto mi incaz****, l'indomani passavi sotto il mercato a comprare le pere da lasciarmi in ufficio. Ci lasci tanti bei ricordi e un vuoto grande, scompare una persona buona e un amico vero per me e per Ventimiglia. Quest'anno non festeggeremo assieme il tuo compleanno, ti sei alzato prima. Ciao amico e compagno”.