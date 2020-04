Ventimiglia: l'ex sindaco Giorgio Valfrè ricorda l'amico Franco Paganelli “Da domani la città sarà più povera”

Giorgio Valfrè desidera ricordare l'amico ed ex consigliere comunale Franco Paganelli.

Scrive Valfrè: “Ho conosciuto Franco Paganelli nel 1983, quando, appena laureato, ho iniziato a frequentare la bocciofila di Roverino. Dopo poco tempo lo stesso mi ha voluto al suo fianco in qualità di Vice Presidente della predetta Bocciofila. Grazie alla sua forza e alla sua tempra e all'aiuto di tutti, si è riusciti in poco tempo a costruire anche il bocciodromo coperto, con grande gioia di tutti i soci e amici del circolo. Successivamente quando ho avuto l'onore e il piacere di diventare sindaco della città di Ventimiglia, lo stesso è diventato un avversario politico, ma mai un nemico, e gli scontri, sempre verbali e mai personali, in Consiglio Comunale non hanno mai intaccato la nostra sincera amicizia, che è rimasta tale sino agli ultimi giorni”.



“Certo oggi Ventimiglia piange un amico di tutti e sicuramente da domani la città sarà più povera - conclude Valfrè - nessuno ti dimenticherà su quel motorino tutto piegato in avanti un po' ingobbito con le braccia e le gambe fuori dai pedali. Ti volevano tutti bene perché hai saputo farti amare. Ciao Franco”.