Riva Ligure: ecco le precauzioni da prendere nei supermercati, le decisioni prese dal Sindaco Giuffra

Il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha preso una serie di decisioni, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, e che saranno valide da domani al 30 aprile prossimo. Le decisioni riguardano in particole le strutture vendita.

Nell’ordinanza verrà chiesto, ogniqualvolta ci si rechi nelle medie strutture di vendita, di adottare tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività esterna alle strutture di cui sopra deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’accesso, in modo da limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé bambini, disabili o anziani. Gli esercizi commerciali devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio. E’ anche raccomandata la rilevazione, mediante idonee strumentazioni ed a cura dei gestori, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

“Nella giornata di ieri – dice Giuffra - abbiamo appreso con soddisfazione che la Regione Liguria inizierà presto la distribuzione gratuita delle mascherine di tipo chirurgico a tutta la popolazione. A prescindere da quali canali saranno individuati per raggiungere ogni cittadino, la nostra Amministrazione si renderà disponibile per non lasciare nessuno indietro, soprattutto gli anziani e le tante persone che, per motivi di salute o per difficoltà di deambulazione, non possono uscire di casa. Nel mentre, abbiamo deciso di adottare, almeno fino al 30 aprile prossimo, alcune misure precauzionali per gli utenti ed i lavoratori delle medie strutture di vendita (Supermercato Doro, Corso Villaregia; Supermercato LIDL, Via Aurelia). Riteniamo necessario cercare di impedire le cose peggiori, anche con iniziative più rigorose. Non è il momento di rilassarsi. Le prossime settimane saranno cruciali ed andranno vissute in modo differente, rispettando le misure di contenimento e distanziamento. Ci saranno altri giorni di Pasqua e Pasquetta nelle nostre vite. Quest’anno il regalo più importante che possiamo farci è restare a casa. Forza e coraggio”.