Ventimiglia, scomparsa di Franco Paganelli, il ricordo di Sergio Scibilia: "Un grande cittadino"

"Ciao Paganelli,

Tralascio il ricordo personale di un grande compagno di un lungo viaggio ma, vorrei invece raccontare la figura più popolare.

Franco era una persona speciale, particolare, era un popolare, un uomo del popolo. Ma anche un uomo delle istituzioni, un’alta figura delle istituzioni.

Ha svolto il suo ruolo di consigliere comunale della sua amata Ventimiglia per tanti anni, sempre eletto con grandi risultati personali, con serietà, coerenza e grande onestà.

Una persona corretta, mai faziosa, sempre coerente con le sue idee, sempre fedele al suo partito del cuore, senza nessuna sbavatura, senza nessun tentennamento. Il suo modo di essere gentile, educato e disponibile con tutti, non lo hanno mai allontanato dalle sue radici. Un vero uomo di sinistra, un vero partigiano, un combattente , un operatore di pace, di bene per gli altri. Un uomo che in tanti momenti ha sofferto le (troppe) divisioni della sinistra, dei partiti della sinistra.

Sempre presente ad ogni scadenza elettorale, ad ogni campagna elettorale, sempre in pista, non per lui, ma per gli altri.

Cresciuto in un quartiere popolare, ha dato la sua vita per la sua gente, per la sua Roverino, per la sua Bocciofila. Ha sacrificato la sua famiglia, i suoi interessi personali per essere sempre tra le persone. Girando per la città con il suo motorino, aveva sempre una buona parola per tutti. Non faceva differenze di classe, di colore, di razza. Franco parlava, scherzava con tutti.

Era un attento politico, conoscitore dei bisogni reali delle persone, della città , era sempre moderno, mai volgare, mai scontato. Ha dato una vita allo sport, quello popolare, per tutti, in particolare per i ragazzi e per gli anziani. Le sue azioni di bontà, di altruismo, di impegno per tutti, rimarranno nel cuore delle tante persone che hanno avuto la gioia ed il privilegio di conoscerlo.

Franco è stato un eroe popolare, è stato un benefattore. È stato un grande cittadino ventimigliese. Mancherà a tante persone.

Sergio Scibilia".