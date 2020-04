Scomparsa di Franco Paganelli, il cordoglio dell’associazione Compagnie Carriste di Ventimiglia

"L’associazione Compagnie Carriste di Ventimiglia si unisce al lutto della famiglia e della Città per la scomparsa di Franco Paganelli.

Ricordiamo con affetto e stima la lunga collaborazione per svariate edizioni della Battaglia di Fiori. La sua saggezza, la sua capacità di mediare, il suo essere presente senza invadenza, rimarranno ricordi indelebili. Uomo d’altri tempi, ha saputo collaborare nel rispetto di formazioni culturali e convinzioni ideali diverse tra loro, con una convergente visione del bene comune. Schivo e modesto, ha lavorato dietro le quinte, ma mai in secondo piano e diventando, per l’Associazione, un importante punto di riferimento.