Soldano: conclusa l’assegnazione dei buoni alimentari per l’emergenza Covid-19

“Oggi si è conclusa l’assegnazione dei buoni alimentari per l’emergenza Covid-19”. A comunicarlo è il sindaco di Soldano Isio Cassini che spiega: “Il contributo erogato dallo stato per il nostro Comune, pari a € 8959,26, ha avuto per oggetto un aiuto una tantum a favore dei nuclei familiari che presentando la domanda di assegnazione hanno autocertificato di trovarsi in difficoltà economiche conseguenti all’emergenza".

"Nella fase di quantificazione delle somme da assegnare, si è tenuto conto di fattori come la composizione dei nuclei familiari e della presenza di minori all’interno degli stessi, dando priorità a quei soggetti completamente privi di forme di sostentamento economico.

I nuclei, anche monoparentali, che hanno richiesto il contributo sono stati 49 per un totale di 136 concittadini”.