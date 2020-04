Il Movimento Del Fare in sostegno del tessuto economico e sociale di Sanremo lancia il portale 'SanremoAcasa'

In questi giorni di emergenza sanitaria e di isolamento domestico, il Dream Team del Movimento del Fare, la Community ispirata da Flavio Briatore, ha creato la piattaforma SanremoAcasa un portale dedicato alle attività commerciali che in questo momento così complicato stanno garantendo gratuitamente la consegna a domicilio dei propri prodotti: un modo semplice ed efficace per aiutare i cittadini ad individuare il negozio più vicino alla propria abitazione che effettua servizio a domicilio.

Il portale è www.sanremoacasa.com messo gratuitamente a disposizione del Comune di Sanremo, offre uno spazio dedicato con l'obiettivo di aiutare i cittadini a ridurre ulteriormente gli spostamenti.

Al link www.sanremoacasa.com è disponibile l’elenco delle attività commerciali che ad oggi garantiscono la consegna a domicilio. Per tutte quelle attività che ancora non sono presenti sul portale, ogni esercente potrà registrarsi gratuitamente compilando l’apposito form su www.sanremoacasa.com che gli permetterà di essere inserito nell’elenco destinato a crescere di giorno in giorno. Si tratta di un gesto da parte del mondo delle realtà economiche che stanno mettendo al servizio della comunità cuore e testa.

Grazie, alla collaborazione e alla professionalità del Dream Team che ha creato www.sanremoacasa.com da oggi anche i cittadini di Sanremo possono consultare in ogni momento la lista delle attività che offrono servizio a domicilio.

Allo stesso modo tante piccole realtà commerciali, che in questo periodo stanno facendo uno straordinario lavoro di presidio del territorio, possono registrarsi gratuitamente sul portale per offrire i propri prodotti e servizi alla cittadinanza.In questo momento, in cui siamo tutti chiamati ad abbandonare gran parte delle nostre abitudini per reinventare la quotidianità, è fondamentale mantenere saldo il legame con il negoziante di fiducia ed è altrettanto importante per le attività commerciali, sperimentare nuove modalità di proporsi sul mercato e migliorare la propria offerta presente e futura.