Emergenza Coronavirus: gli infermieri del Pronto Soccorso di Sanremo ringraziano la caposala Carota ed il primario Abregal

In queste difficili giornate di emergenza Coronavirus, il corpo infermieristico del Pronto Soccorso di Sanremo ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla capo sala, Donatella Carota ed al primario il dott. Giancarlo Abregal.



"In questo periodo dove noi tutti operatori sanitari, medici, infermieri, Oss, operatrici dell'accoglienza e delle pulizie siamo impegnati in prima linea, con questo mostro chiamato Covid-19, in cui facciamo un lavoro amato ma anche molto difficile con tutto questo stress dovuto a cosi tanta sofferenza, troviamo conforto nella nostra caposala Donatella Carota e nel nostro primario il dott. Giancarlo Abregal".



"Queste due figure ci guidano, come fanno un padre e una madre, cercando di proteggerci da tutti i rischi che corriamo ogni giorno. Siamo in tanti eppure riescono a coordinarci al meglio e hanno saputo creare un equipe formidabile e soprattutto unita".



"Entrambi sono reperibili 24 ore su 24, per ogni problema che può sorgere durante il turno, ma anche al di fuori del lavoro. Loro affrontano questo maledetto virus ogni giorno con noi, in reparto, tra i pazienti".