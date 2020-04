Coronavirus: le associazioni di Triora appoggiano la campagna di solidarietà del Comune a favore delle strutture sanitarie

"Il nostro buon lavoro ha innescato una gara di solidarietà tra privati, italiani e stranieri, aziende e imprenditori del territorio a cui oggi si uniscono anche le associazioni".

C'è soddisfazione nelle parole del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, nell'annunciare una generosa donazione per affrontare l'emergenza Coronavirus. Le associazioni triorasche, come la ProTriora, la Confraternita della Buona Morte, la Federcaccia locale e la Proloco di Verdeggia, hanno aderito a queste progettualità legate all'emergenza sanitaria. Una gara a fare del bene che tocca non solo il paese delle streghe e la valle Argentina ma che si rivolge anche alla struttura ospedaliera di Sanremo, prima linea nella lotta al Covid-19, per salvare quante più vite possibili.

Il primo cittadino del Paese delle Streghe e presidente dell’Unione dei Comuni Valle Argentina Armea, spiega: "Triora ha da subito iniziato un'attività di solidarietà sociale per affrontare quella che ci è subito apparsa come una emergenza per tutto il territorio. Abbiamo dato piena libertà al funzionario per quanto riguarda acquisti di materiale e spese per servizi aggiuntivi utili a contrastare il diffondersi del virus. Ad oggi abbiamo speso oltre 10 mila euro, e siamo pronti a aumentare tale sforzo finanziario nel proseguire questa battaglia. Per un comune grosso potrebbero sembrare pochi soldi ma per noi si tratta di uno sforzo davvero importante ma necessario".