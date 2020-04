Coronavirus: a Camporosso obbligatori guanti e mascherina per chi si reca nelle attività commerciali o negli uffici pubblici

A Camporosso, è diventato obbligatorio l’uso dei guanti monouso e delle mascherine per tutte le persone che si recano nelle attività commerciali o negli uffici pubblici (Come poste o banche). Il provvedimento firmato oggi dal sindaco Davide Gibelli è stato adottato nell’ottica di contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19 (Coronavirus).



Nel documento (allegato all'articolo ndr) si impone anche ai titolari degli esercizi di vietare l’accesso a tutte le persone sprovviste di queste dotazioni, oltre a darne informazione attraverso l’esposizione dell’ordinanza. “Questa misura nasce dal fatto che a Camporosso abbiamo avuto un caso positivo al Covid-19, una persona che ha avuto alcuni contatti con altri individui. Una situazione monitorata - precisa il sindaco - Quindi abbiamo adottato questa ordinanza nell’ottica soprattutto di tutelare la salute pubblica”.



Questa non è l'unica iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale in questo momento di emergenza sanitaria. “Stiamo programmando la distribuzione delle mascherine alle famiglie di Camporosso - annuncia Gibelli - Contiamo di iniziare da sabato, consegnando 5mila mascherine. Ci tengo a sottolineare che 2mila sono state donate dalle ProLoco che poco tempo fa aveva già regalato questi dispositivi alla nostra Protezione Civile”.



“La distribuzione avverrà casa per casa, lasciando almeno 2 mascherine per famiglia - conclude il sindaco Gibelli - Un’attività che vedrà coinvolti i volontari della nostra Protezione Civile che ci tengo a ringraziare per l’impegno dimostrato in questo momento”.