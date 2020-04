Menu di Pasqua 2020: dalla gita fuori porta al delivery. Anche la cucina raffinata di Paolo e Barbara arriva a domicilio.

In tempi di emergenza c’è chi non vuole rinunciare alla cucina gourmet. E se un ristorante stellato come quello di Paolo e Barbara propone un menù di Pasqua a domicilio è una notizia importante in un settore, che sul tema del delivery si presenta da sempre diviso fra favorevoli e contrari.

Senza sposare nessuna delle tue tesi a confronto, possiamo rilevare che il servizio a domicilio non può essere soltanto finalizzato a tentare di monetizzare in tempi di chiusura forzata, ma si presenta come uno strumento utile per far conoscere e rendere disponibile una cucina raffinata ad un numero più grande di clienti, costretti a rimanere a casa. Inoltre in alcune preparazioni sarà necessario assemblare gli ingredienti a casa e quindi i clienti possono sentirsi partecipi della preparazione del piatto.

Per chi non vuole rinunciare al piacere di un pranzo gourmet in questi giorni di festa ecco alcune proposte:

Ecco il menù del Ristorante “Paolo e Barbara”, da 30 anni stella Michelin, che lo propone a 50 euro e con prenotazioni entro il 9 aprile. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri +390184531653 o +393356388433 indirizzo mail: paolobarbara@libero.it.

Per la zona di Ventimiglia e Bordighera ecco lo chef Federico Lanteri del ristorante il Torrione propone un menù con Brandacujun alla ligure, Pappardelle Orto e mare, Cappon magro e Tentazione al cioccolato. Prenotazioni entro il 10 aprile Per Info e ordini +39.0184 295671 oppure 3496381330

Per la zona di Sanremo è anche attivo il servizio a domicilio del Ristorante Boscobello. Per informazioni telefono 328 0425807, oppure 392 4264218 www.ristoranteboscobello.it

Ovviamente il servizio a domicilio avviene rigorosamente nel rispetto delle procedure e norme igienico sanitarie e senza costi aggiuntivi.

E se poi volete aggiungere colombe e uova di cioccolato vi ricordiamo le offerte a prezzi scontatissimi ed il servizio a domicilio offerto da Eurodrink.