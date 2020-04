Il personal trainer Davide Nevrkla protagonista sui famosi magazine “For Men” e “Men's Health” ti mette in forma a casa durante la quarantena

Il personal trainer sanremese Davide Nevrkla è protagonista questo mese con una doppia intervista all'interno dei due magazine più importanti in Italia nel settore wellness/fitness Men's Health e For Men Magazine. L'esperto Fitness della città dei fiori, conosciuto nel mondo social come “David Elite Top Training”, ha ottenuto questo eccezionale risultato per l'innovativa idea di introdurre la Virtual Reality nel settore del Personal Training con il “David Fit VR” diventando il primo esperto del settore in assoluto ad utilizzare questa nuova tecnologia nei suoi allenamenti.

Nelle due interviste David, come è conosciuto nell'ambiente, racconta i suoi successi e da dove è nata questa sua intuizione che lo ha portato a raggiungere l'attenzione di due testate giornalistiche cosi importanti.

Il Trainer matuziano, in questo periodo di forzata quarantena a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sta avendo un notevole successo anche per la sua iniziativa “Resto a casa mi metto in forma” un programma completo di workout giornalieri realizzato per dare l'opportunità di sfruttare questa pausa forzata per mettersi in forma con una vasta gamma di tecniche ed esercizi, organizzati e messi a disposizione tramite video con un'interessante offerta promozionale.

Per chi desidera invece maggiori attenzioni con un allenamento su misura anche a distanza David svolge delle sedute di personal training via Skype su appuntamento.

Per chi volesse maggiori informazioni sui suoi servizi può visitare il suo profilo Instagram:@david_elite_top_training, la sua pagina Facebook: David Elite Top Training, il suo sito www.davidelitetoptraining.com o contattarlo direttamente sulla mail info@davidfitnesstraining.com