Sanremo: incendio in zona Suseneo Superiore, fiamme vicino alle case (Foto e Video)

Un incendio si è sviluppato questa mattina in zona Suseneo Superiore, sulle alture di Sanremo. Le fiamme stanno interessando l'area dell'Eremo di San Michele e sono vicine alle case.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, mentre dall'alto è in azione anche l'elicottero della Guardia di Finanza.

Stando alle prime informazioni pare che le fiamme siano partite da un terreno privato, per poi allargarsi al bosco circostante. Le operazioni da terra sono particolarmente difficili per via della zona impervia, necessario l'intervento di mezzi aerei.

Il video della nostra lettrice Margherita

Aggiornamento delle 14.50: grazie all'intervento dell'elicottero anti incendio le fiamme sono state spente e sono iniziate le operazioni di bonifica.



(Per le prime foto ringraziamo il nostro lettore Marco)