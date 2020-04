Il mondo del web e il suo ruolo cruciale in emergenza Coronavirus: facciamo il punto con il formatore digitale Andrea Cartotto (Video)

Dall’oggi al domani il web è diventato piattaforma cruciale per gran parte dei lavoratori. Il telelavoro o lo smartworking sono all’ordine del giorno per tante categorie ancora attive nonostante l’emergenza Coronavirus, ma abbiamo le carte in regola per una rivoluzione così immediata e inaspettata? Le nuove generazioni, in particolare, sono davvero native digitali o sono solo cresciute con uno smartphone in mano?

Ne parliamo oggi con Andrea Cartotto, formatore digitale di Sanremo attivo per l’Istituto di Formazione ‘Franchi’ in tutta la regione e non solo. Un focus su un’emergenza che ha portato la rete al centro del dibattito, non solo come strumento di lavoro o di insegnamento, ma anche come veicolo di fake news che, mai come in questo momento, possono provocare conseguenze inimmaginabili.