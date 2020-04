Nasce il 'Fondo Solidarietà Ventimiglia': la proposta dell'Assessore Mabel Riolfo per aiutare le persone in difficoltà

Uniti per essere più incisivi nella solidarietà. Su proposta dell'assessore ai Servizi sociali, Mabel Riolfo, è stato costituito il ‘Fondo Solidarietà Ventimiglia’, volto a raccogliere donazioni per sostenere le fasce deboli, le persone in difficoltà e che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, residenti nel Comune frontaliero.

L'iniziativa, con il patrocinio del Comune, è sostenuta in partenza da alcune delle più note associazioni di volontariato e servizio della città (Spes, Auser, Scuola di Pace, Caritas, Lions Club Ventimiglia, Fidapa e Alpini) ma sarà benvenuto chiunque voglia sostenere questa causa benefica. La raccolta sarà effettuata, per semplicità di funzionamento e gestione delle somme che confluiranno nel ‘Fondo Solidarietà Ventimiglia’, attraverso un unico conto corrente intestato alla ‘Scuola di Pace di Ventimiglia’, utilizzando il seguente IBAN: IT52V 06175 49100 00000 0918880, Bic: crgeitgg.

Chi vorrà partecipare nelle donazioni dovrà inserire la causale ‘Fondo Solidarietà Ventimiglia’: “Le somme raccolte – ha detto l'Assessore Mabel Riolfo - verranno gestite direttamente dalle associazioni promotrici che in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia e con tutte le associazioni operanti sul territorio ventimigliese provvederanno a rispondere alle esigenze di acquisto cibo, medicinali, beni di prima necessità e di sostegno al pagamento di affitti, bollette, secondo modalità che verranno gestite dai firmatari”.

“Ringrazio le associazioni promotrici - conclude l'assessore Mabel Riollfo a nome di tutta la Giunta Scullino - che sono una garanzia di serietà e spirito di servizio a disposizione da sempre di tutta la città”. Per informazioni si può scrivere a ventisolidali@gmail.com ed i possono ad aderire anche con una piccola somma.