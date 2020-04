Emergenza Coronavirus: weekend di controlli nel Principato di Monaco, il bilancio dell'attività

3.500 controlli, 200 persone sono state invitate a tornare a casa e 20 multe. Un bilancio durissimo quello dei controlli che hanno interessato tutto il Principato di Monaco nell'ultimo weekend.



Un'attività svolta tanto sul territorio quanto su tutti i varchi d'accesso, compresi quelli dall'autostrada. Le persone sanzionate non sono state in grado di giustificare la loro presenza sul territorio. Inoltre, le forze dell'ordine hanno negato l'accesso al Principato ad oltre 120 veicoli. Per i trasgressori la multa può arrivare fino a 200 euro.