Emergenza Coronavirus: la vicinanza dell'Ordine degli Avvocati di Imperia al personale sanitario

In piena emergenza Coronavirus, l'Ordine degli Avvocati di Imperia interviene per manifestare il piano appoggio e la vicinanza ai medici e al personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia

preso atto

- che, nell’attuale emergenza sanitaria da Covid 19, va espresso il massimo supporto e l’incondizionato ringraziamento ai Medici, agli Infermieri ed a tutto il Personale Sanitario impegnato quotidianamente con spirito di sacrificio, ponendo anche a repentaglio la propria vita e quella dei familiari, nella cura e nell’assistenza ai malati e nell’aiuto della cittadinanza;

- che, purtroppo, sulle principali piattaforme di comunicazione sociale, vengono pubblicati messaggi di società di servizi legali o, ancor peggio, di studi legali o singoli avvocati, volti a pubblicizzare ed a sollecitare azioni giudiziarie e proporre la loro assistenza a tal fine, spesso anche gratuita, in favore di possibili vittime di presunti errori professionali, occorsi nella gestione della grave emergenza epidemiologica;

- che tali comportamenti profittatori, da chiunque commessi, paiono particolarmente spregevoli, perché si accaniscono nei confronti del personale medico e sanitario in prima linea nella tutela della salute della collettività, destando in loro gravi tensioni e preoccupazioni;

- che, ove posti in essere da avvocati, o sedicenti tali, questi gettano discredito sull’immagine e sul prestigio dell’intera Avvocatura e sul suo imprescindibile ruolo sociale di garante responsabile dei diritti dei cittadini, ed integrano gravi violazioni della deontologia professionale, in termini di scorretta comunicazione e di accaparramento della clientela,

DELIBERA

- di manifestare solidarietà, vicinanza e pieno sostegno alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e dell’Ordine degli Infermieri, a livello nazionale e provinciale, ed a tutto il Personale Sanitario impegnato nell’emergenza epidemiologica, ed ai malati e ai familiari delle vittime;

- di censurare e condannare con forza ogni forma di ingiustificata ed ingannevole pubblicità, che miri ad approfittare professionalmente e speculare sulle tragedie avvenute nell’attuale situazione emergenziale;

- di prestare massima attenzione e vigilanza per individuare e sanzionare eventuali comportamenti deontologicamente censurabili ed intollerabili di qualche avvocato, che volesse speculare sul dolore e le difficoltà altrui, nel difficile momento che vive il nostro Paese e la nostra comunità.