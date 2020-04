Sanremo: restyling del campo 'Grammatica', i ringraziamenti della Virtus Sanremo al Comune

La Virtus Sanremo Calcio viene espresso apprezzamento per l'opera dell'amministrazione comunale matuziana, per il rifacimento del fondo del campo Grammatica, oggi molto deteriorato e datato, con l’assegnazione dell'appalto alla ditta Limonta che dovrà quindi eseguire i relativi lavori.

“In attesa che vengano effettuati – sottolinea la Virtus - e con la speranza che ciò avverrà non durante l'attività sportiva, dopo la recente sistemazione dell'impianto di illuminazione con luci a led eseguito dalla ditta Rapellini, ci troviamo a gestire una struttura sportiva profondamente rinnovata e riqualificata e per ciò la dirigenza della stessa società vuole esprimere i propri ringraziamenti all'amministrazione ed in particolare alle persone che hanno seguito questo iter, in primis il sindaco Biancheri ma anche il vice sindaco Sindoni ed il consigliere Faraldi”.