Il contagio di personale ospedaliero o dei supermercati è considerato infortunio sul lavoro. La conferma dell'Inail a '2 ciapetti con Federico'

Altro tema importante è quello della verifica dei sistemi di protezione individuale come mascherine, tute e guanti. "Affinché non si mettano in commercio dispositivi che non abbiano validità o che addirittura siano pericolosi" ha detto il direttore dell'Inail di Imperia e Savona Enrico Lanzone.

Enrico Lanzone

"Secondo una recentissima circolare, chi contrae un'infezione da Covid-19 operando nel servizio sanitario e nelle attività essenziali, come per esempio nei supermercati, è tutelato dall'Inail perchè è considerato un infortunio sul lavoro". A confermarlo, intervistato a '2 ciapetti con Federico via skype', è il direttore dell'Inail di Imperia e Savona Enrico Lanzone: "Bisogna ovviamente presumere che abbia contratto l'infezione mentre svolgeva la propria attività lavorativa". Altro tema importante è quello della verifica e validazione dei sistemi di protezione individuale come mascherine, tute e guanti. "In seguito alla grande richiesta ci sono nuovi produttori e importazioni da fuori - ha aggiunto Lanzone - L'Inail ha quindi ricevuto la competenza di acquisire informazioni sui prodotti per poterli validare. Bisogna infatti stare attenti perchè non si mettano in commercio dispositivi che non abbiano validità o che addirittura siano pericolosi".

Federico Marchi

