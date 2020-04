Taggia: per l’emergenza covid-19, controlli serrati sulle seconde case da parte della Polizia Locale

Oltre all'attività serrata dei Carabinieri della locale Stazione, anche gli agenti della Polizia Locale di Taggia stanno effettuando in queste ore controlli stringenti sulle seconde case.

"Percepisco, e posso comprenderne le ragioni - puntualizza il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio - della molta preoccupazione in merito all’occupazione delle nostre seconde case, da persone che si sarebbero o si starebbero spostando dal nord Italia. Ad onor del vero va detto, che al momento non si registrano infrazioni ne problematiche di rilievo".

Da oggi, e per tutta la settimana prossima, in coordinamento e collaborazione con il Comune di Sanremo verranno costantemente presidiati anche i caselli autostradali. "Ringrazio l’assessore Espedito Longobardi e la Polizia locale - conclude il primo cittadino - per l’impegno che stanno dimostrando nello svolgimento del loro compito".