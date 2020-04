Coronavirus, maschere da snorkeling riadattate per i ricoverati Covid-19, i ringraziamenti del Sindaco Biancheri

E' di ieri la notizia del lavoro dell'architetto sanremese Marco Cilli e del suo team che, congiuntamente al personale medico dell'ospedale di Sanremo, ha portato all'utilizzo di maschere da snorkeling come strumentazione d'ausilio alla respirazione per i pazienti ricoverati per Covid-19. L'ingegno del team guidato dal sanremese Cilli ha infatti consentito di riadattare le maschere e metterle a disposizione dell'ospedale di Sanremo come prezioso strumento per le terapie in questa fase d'emergenza.

“Ringrazio l'architetto sanremese Cilli e tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - ed estendo il mio ringraziamento a tutte le persone che stanno mettendo la propria professionalità al servizio del Paese e della comunità in questo momento così difficile. Penso alle aziende anche locali che si sono riconvertite per produrre mascherine, o quelle che hanno fatto importanti donazioni di materiale, fino alle innumerevoli testimonianze di beneficenza. Sono belle storie di una comunità che sta facendo fronte comune attorno all'ospedale di Sanremo e a tutto il suo personale impegnato a salvare delle vite”.