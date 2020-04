Sanremo Ospedaletti |

A '2 ciapetti con Federico' un focus sul futuro di Rock in the Casbah, il festival che ogni anno infiamma piazza San Costanzo nel cuore della Pigna (Video)

Parola a Larry Camarda e Simone Parisi: “Il cast era già pronto, ma ora non ci resta che aspettare”

Che ne sarà delle manifestazioni e degli eventi live? È una delle domande più frequenti mentre stiamo attraversando il cuore dell'emergenza Coronavirus, quella 'fase 1' nella quale le giuste restrizioni imposte dal Governo ci impediscono di stare vicini. Anche quando si entrerà nella 'fase 2' viene difficile immaginare un ritorno alla normalità e dovrà passare molto tempo prima di poter nuovamente assistere a eventi di piazza. Tra i più attesi a Sanremo c'è senza dubbio Rock in the Casbah, da 20 anni punto fermo dell'estate sanremese. Negli anni sul palco di San Costanzo, nel cuore del centro storico matuziano, sono saliti grandi nomi del rock (e non solo) italiano, oltre alle band e agli artisti di riferimento per il panorama locale. Rock in the Casbah 2020 è a rischio? Si farà? O è meglio pensare già al 2021? Ne abbiamo parlato oggi con Larry Camarda e Simone Parisi, due dei pilastri di Rock in the Casbah. Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

