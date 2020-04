Taggia: lutto in famiglia, una lettrice ringrazia il personale dell'Ospedale di Carità

Daniela Marchi ha voluto ringraziare il personale dell'Ospedale di Carità di Taggia per le cure prestate alla madre, deceduta in questi giorni.



"Desidero ringraziare tutto il personale e il dottor Napoli dell'Ospedale di Carità di Taggia che con grande passione e senso del dovere hanno accudito mia mamma Giorgina in tutti questi anni ma soprattutto in questo difficile e delicato momento. Desidero esprimere a tutti voi la mia riconoscenza e farvi i complimenti per l'impegno e l'umanità che continuate a dimostrare. Grazie!"



