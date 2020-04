Sanremo: il ricordo di un ex dipendente delle Poste morto oggi, da parte di un collega

Ci scrive un nostro lettore, Votano Ranieri, che vuole ricordare un ex collega dell’ufficio di Sanremo Centro delle Poste Italiane.



“Voglio ricordare una persona ex mio collega, che lavorava in Poste Italiane precisamente a Sanremo centro come usciere. Oggi ci ha lasciato Gaetano una persona anche molto conosciuta a Sanremo, conosciuta per il suo lavoro, la sua disponibilità e un gran lavoratore, e ha sempre cercato di aiutare tutti nelle sue possibilità e tutti noi lo abbiamo sempre apprezzato e gli vogliamo un sacco di bene. Gaetano ti porteremo sempre nel cuore. R.I.P.”.