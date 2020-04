Coronavirus: proseguono gli interventi di tutte le squadre del Coordinamento provinciale della Protezione civile sul territorio

Proseguono gli interventi di tutte le squadre del Coordinamento provinciale della Protezione civile sul territorio per far fronte all’emergenza Covid 19 e fra queste anche quelli della Protezione Civile SS. Trinità di Imperia che opera in particolare come squadra dei Comuni di San Lorenzo al Mare, Dolcedo, Prelà e Vasia.



"Fra i vari servizi svolti, vi sono la consegna di generi alimentari e farmaci a persone in difficoltà e il recapito di mascherine ai Comuni in base a quanto disposto dalla Protezione civile regionale, ma anche piacevoli “fuoriprogramma” come la consegna di piazze offerte dalla Pejla di Imperia (per inciso gestita da ragazze albanesi dal cuore d’oro) al personale dell’ospedale del capoluogo, la consegna di mascherine alle case di riposo donate dalla Confraternita della SS. Trinità e altre realizzate dal Nucleo Protezione civile, grazie al materiale messo a disposizione da Marco Broccoletti di Tessuti Arcobaleno di Imperia.

Poi ci sono vere e proprio soprese inaspettate, come la donazione di 2 mila euro che il Nepc SS. Trinità ha ricevuto da Confedilizia Imperia. Un gesto di spontanea generosità che ci commuove e ci spinge ad andare avanti con sempre maggior impegno per quello che si è possibile fare a favore della collettività in questi momenti particolarmente difficili.

Di fronte fuoriprogramma e sorprese così ci sentiamo di dire che finché c’è solidarietà, c’è speranza".