“Smart PMA”: la telemedicina in aiuto delle coppie infertili. Nuovo contatto telefonico

Le misure adottate per contenere e gestire la diffusione dell’epidemia di Covid19 hanno previsto, tra le altre, la sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti per ridurre l’esposizione al contagio dei pazienti. Molte coppie infertili si sono viste così cancellare appuntamenti già programmati, senza alcuna certezza sulla ripresa delle attività ambulatoriali.

I due centri di II-III livello per la diagnosi e cura dell’infertilità della Liguria, il centro di Medicina della Riproduzione dell’Ospedale Evangelico Internazionale e la Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, hanno proposto, insieme ad altri sei centri pubblici di varie regioni italiane, un’iniziativa denominata “Smart Pma” con l’intento di definire le condizioni di erogazione delle prestazioni di Medicina della riproduzione, formulando alcuni suggerimenti per non privare i pazienti delle opportune risposte assistenziali: «Si tratta di un’iniziativa di particolare interesse per la nostra regione che già soffre del più basso tasso di fecondità italiano, un tasso che potrebbe essere ulteriormente depresso dalla crisi sociale indotta dalla pandemia in corso – sottolineano Mauro Costa, responsabile della Medicina della riproduzione dell’Ospedale Evangelico e Paola Anserini, direttore della Fisiopatologia della riproduzione umana del Policlinico San Martino -. Come in altri settori della medicina, l’iniziativa intende, per quanto possibile, sfruttare la potenzialità della telemedicina per colmare, almeno in parte, il vuoto assistenziale attuale dettato dall’emergenza, mantenendo con i pazienti un dialogo che faciliti la ripresa delle normali attività, appena sarà possibile. Il progetto, realizzato nell’area metropolitana genovese, vuole trasmettere alle coppie la vicinanza degli operatori affinchè si possa continuare a progettare insieme le azioni più efficaci da mettere in atto appena possibile» concludono i due specialisti.

Ospedali coinvolti in Liguria:

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Ospedale Policlinico San Martino-IRCCS Genova

I contatti con i pazienti, avverranno attraverso le seguenti modalità:

I pazienti già prenotati per le consultazioni ambulatoriali non urgenti di follow up o controllo, che non prevedono l’esecuzione di indagini cliniche dirette, saranno contattati telefonicamente e invitati, ove possibile, a trasmettere l’esito degli esami prescritti all’indirizzo mail dei centri. Il contatto diretto con i sanitari avverrà successivamente per via telefonica o via Skype.

In caso di pazienti che devono effettuare la prima consultazione, sarà attivato un sistema sperimentale di consultazione (se possibile via Skype) in attesa della adozione di una piattaforma dedicata specifica.

Inoltre, tutti gli otto centri italiani che sostengono l’iniziativa, daranno la disponibilità a turno, con una mattina dedicata al counseling telefonico di tutti pazienti, indipendentemente dal centro in cui sono in cura.

Per contattare la Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell'ospedale Policlinico San Martino è il seguente: telefono: 010 5555840. Lunedì - martedì - mercoledì e venerdì, dalle 11.30 alle 13.30, giovedì dalle 9 alle 12.