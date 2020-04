L'assessore Marco Scajola risponde al messaggio del vice sindaco Fossati.

"Caro Giuseppe, stiamo vivendo una grande emergenza, concentriamoci su cose più serie..



Leggo con stupore ed una certa amarezza, visto il periodo che stiamo attraversando, le parole dell’assessore Giuseppe Fossati, persona che stimo e che conosco da anni. Non capisco cosa lo abbia spinto a queste sterili critiche, se non il bisogno di apparire. Tuttavia quanto da me affermato sulla vicenda in questione è oggettivo e scritto, nero su bianco, su pratiche che come Regione portiamo avanti, certo, ovvio, anche con il Comune di Imperia, già dal 2016.

Pensavo che i messaggi scambiati tra noi, nella giornata di ieri, avessero chiarito tutto, ma a quanto pare no, ne prendo atto. Non ho intenzione di cadere nella polemica. Sarebbe troppo facile ribadire il ruolo determinante svolto dagli uffici regionali, ma stiamo vivendo momenti drammatici ed ogni giorno vediamo persone lasciarci e altre che lottano tra la vita e la morte in ospedale. Non credo sia il tempo di giocare con l’ironia o di prestarsi a frivole polemiche politiche, semmai, di rallegrarsi per un risultato ottenuto nell’interesse di tutti. Adesso più di prima, c’è bisogno di serietà, senso di comunità ed impegno per il bene comune, concentriamoci quindi su cose più serie.."