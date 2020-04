Emergenza sociale a Sanremo: con applicazione della ‘legge anti spreco’, ecco la proposta di progetto esecutivo di ‘Civiltà Liberale’

Il Direttivo di ‘Civiltà Liberale’ ha inoltrato sia al Governatore Giovanni Toti, sia al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e a tutta la giunta comunale, una proposta di progetto esecutivo mirato all'applicazione della legge 166/2016 in ambito Comunale.

“Come noto tale legge, conosciuta anche come ‘legge anti spreco’, oltre a snellire le procedure per la donazione delle eccedenze alimentari unitamente a molte altre soluzioni e vantaggi applicativi, consentirebbe se applicata su larga scala in ambito comunale, di aiutare molte persone che oggi si trovano in grossa difficoltà a causa di questa emergenza. Non una collaborazione, ma un vero e proprio atto politico permanente atto a realizzare lo spirito di una buona legge dello Stato in vigore dal 14 Settembre 2016, sperando di attuarla e di farla attuare per il bene di tutti”.



Il progetto visionabile QUI.