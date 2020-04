Coronavirus, Assessore Berrino a Italia Viva su pendolari: “Richiesta proroga abbonamenti già presentata al Governo, senza risposta. Si attivino invece di fare polemica”

“La richiesta da parte di Italia Viva di prorogare in automatico la scadenza degli abbonamenti dei pendolari liguri non è altro che una richiesta non solo fuori luogo, ma anche decisamente fuori tempo massimo. In realtà, niente di più che una polemica sterile, visto che la richiesta era già stata presentata al Governo di concerto con tutte le altre regioni. Questo soprattutto per ottenere un trattamento unico per tutti i pendolari d’Italia, trattandosi di problema nazionale”. L’assessore ai Trasporti Gianni Berrino risponde a Italia Viva.

“Inoltre – prosegue Berrino - i pendolari e gli studenti utilizzano anche il trasporto su gomma, anche per loro sussiste il problema: in casi come questo l’azione deve essere su tutto il fronte, su tutti i vettori del trasporto pubblico locale”.

“È inutile che il consigliere di Italia Viva cerchi di scaricare su Regione Liguria un problema già segnalato da tempo al ministro e per il quale, a ora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta – conclude Berrino –. Invece di polemizzare, collabori con il suo gruppo parlamentare al fine di trovare una soluzione giuridica ed economica ad un problema di cui né le regioni né il vettore sono responsabili”.