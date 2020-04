Sanremo: nuovo giro di vite in città ma ci sono ancora tanti 'disobbedienti', 4 verbali della Municipale (Foto)

Le raccomandazioni (e ad onor del vero anche qualche velata minaccia verbale) del Sindaco Alberto Biancheri e del Questore Pietro Milone, sembra siano servite. Nella città dei fiori, quest'oggi i residenti hanno quasi totalmente rispettato le direttive.

Ovviamente qualcuno è andato a fare la spesa, come è gusto che sia, ma non si sono visti molti assembramenti. Solo qualche 'disobbediente' (come si vede dalle foto di Tonino Bonomo) che ha deciso di fare un giro al mare, sulle scogliere e chi addirittura sulla ciclabile (dove ricordiamo è vietato andare).

Un'altra buona notizia arriva dal posto di controllo dei Carabinieri di oggi all'uscita dell'autostrada, dove nessuno è arrivato da fuori anche se notizie contrastanti ci raccontano di qualcuno arrivato nella notte. Dalla Polizia Municipale confermano quattro verbali elevati ad altrettante persone che non potevano giustificare la loro presenza anche se, purtroppo, nonostante i molti controlli delle forze dell'ordine, queste non possono essere ovunque.

Manca una settimana a Pasqua e i prossimi giorni si preannunciano di bel tempo con temperature elevate. Dagli esperti e dalle Istituzioni viene confermato come i prossimi siano i giorni cruciali per combattere questo maledetto virus e, quindi, la raccomandazione è sempre quella di restare a casa.