Sanremo: lutto per le suore decedute della Sedes Sapientiae, il cordoglio di tanti ex alunni

Sono tantissimi gli ex alunni della Sedes Sapientiae di Sanremo che oggi piangono la scomparsa di suor Lorenza, suor Ernesta, suor Eugenia, suor Ines e suor Giuliana.



"Questo vuole essere un messaggio di cordoglio a nome di tutti le alunne, interne ed esterne al collegio che hanno passato gli anni in quella scuola dalle elementari sino al diploma di ragioneria. Ognuna di noi le ricorda perfettamente una ad una e le porterà per sempre nel cuore. In questo momento ci stringiamo alle altre suore ricoverate in Ospedale, nella speranza che si possano riprendere presto".