Per l'iniziativa 'Grandi Autori a casa tua', oggi tocca a Cristina dell'Acqua con il suo libro 'Una Spa per l’anima'

Tra i "Grandi Autori a casa tua", tocca oggi a Cristina dell'Acqua - docente e scrittrice - che ci parla del suo libro Una Spa per l’anima. Come prendersi cura della vita con i Classici Greci e Latini, Ed. Mondadori, una lettura terapeutica, un modo nuovo di riscoprire i classici. Ma ascoltiamola e scopriamo insieme i suoi pensieri e...i suoi tic!

Online sulla pagina FB www.facebook.com oppure www.youtu.be e sulle pagine istituzionali dei Comuni di Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti, Sasso di Bordighera.



«Tutti noi sappiamo che il segreto di una vita autentica dipende dall’attenzione che dedichiamo alla nostra anima e nessuno è in grado di farlo meglio di noi. Ma come riuscirci? Chi si preoccupa più di insegnarcelo? Questo libro arriva in nostro aiuto perché scrittori latini e greci diventano maestri di benessere interiore».

Questo e altri pensieri ritroviamo nelle parole di Cristina Dell’Acqua e appunto nel suo libro, recentemente presentato al Palafiori di Sanremo nell’ambito di Cervo in blu…d’inchiostro - La Riviera dei Libri, Una Spa per l’anima”. Come prendersi cura della vita con i Classici Greci e Latini, Ed. Mondadori, una lettura terapeutica, un modo nuovo di riscoprire i classici.

«E poi un suggerimento: “Viviamo in greco”: cerchiamo di vedere la realtà attraverso gli occhi della filosofia, perché ci aiuta a guardarte oltre, a dare un senso diverso al tempo, a riprendere alcune abitudini che sono modulate su un’introspezione che è tipicamente greca. Non è un caso che la filosofia sia nata lì».

Cristina Dell’Acqua: laureata in Lettere Classiche all’Università degli Studi di Milano. Moglie, madre, professoressa e scrittrice. Insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano. Da sempre appassionata di sperimentazione didattica, ha seguito ad Annapolis, Maryland, USA corsi di specializzazione in Arts Integration e le conferenze annuali di aggiornamento didattico ed editoriale organizzate in Usa (San Francisco, Philadelphia, Chicago, Los Angeles) da ASCD, comunità globale dedicata all’eccellenza nell’insegnamento. Coordinatrice del Liceo Classico Interculturale ora vicepreside di tutti i licei del Collegio, è autrice di Una Spa per l’anima. Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini (2019, Mondadori).

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!».

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l'associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari - realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile - con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell'Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19.

Le interviste saranno pubblicate due volte alla settimana (sabato e mercoledì) sulla nuova pagina Facebook www.facebook.com, sul canale youtube e sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.

CALENDARIO:

Sabato 4 aprile: Cristina dell'Acqua

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano

Sabato 25 aprile: Walter Barberis

Mercoledì 29 aprile: Dacia Maraini

