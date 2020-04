Riceviamo e pubblichiamo il seguente messaggio di un lettore su chi non osserva la buona norma di rimanere a casa

"Il sindaco ha ragione c'é troppa gente in giro soprattutto anziani over 70 che non dovrebbero uscire di casa.

Non si dica che sono quelli soli perché girano in coppia marito e moglie a piedi e tantissimi in auto. Escono più volte al giorno per spazzatura, spesa, farmacia, banca, posta insomma ogni alibi é buono.

Escono più del solito solo perché oggi non si può. Che le forze dell'ordine fermino anche loro! insomma fermezza ma buon senso".