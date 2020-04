Lavoro corale degli insegnanti e alunni dell'IC Sanremo Centro Levante nella giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo

Il 2 aprile, giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, è stato un giorno speciale per gli insegnanti e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, che ha permesso di condividere un medesimo obiettivo, pur restando nel chiuso delle proprie case.

"Per gli insegnanti una vera e propria sfida: coinvolgere in un lavoro corale i propri ragazzi e sensibilizzarli su una patologia ancora così poco conosciuta. E' forse stato un nuovo modo di vedere le cose, di capire e ascoltare soprattutto con il cuore. Le classi virtuali hanno fatto il loro dovere e permesso di condividere fiabe, poesie, racconti, adatti a tutte le età degli alunni. Ecco che lupetti tristi, gnomi e folletti, bambini blu chiusi in una bolla e farfalle blu o colorate sono diventati il simbolo della condivisione, della bellezza e della forza che si possono trovare nella diversità, della capacità di vedere oltre la discriminazione, di scoprire con uno sguardo aperto anche chi, pur sembrando diverso, è semplicemente un amico con un suo speciale modo di comunicare. Tutto il lavoro svolto virtualmente ha ora una sua dimensione visibile e condivisibile in questo piccolo filmato preparato con il contributo immaginifico dei bambini".



Il video: