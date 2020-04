Ventimiglia: prosegue il lavoro di sanificazione e disinfezione di strade, marciapiedi e uffici comunali

Continua la sanificazione programmata, oltre che di strade e marciapiedi, anche degli uffici comunali. In particolare degli uffici Servizi sociali, comando Polizia locale, officina degli operai, anagrafe e uffici demografici, atrio e corridoi e ogni altro ufficio occupato, fermo restando che la maggior parte dei dipendenti comunali in questo periodo lavorano da casa, in smart working.

Gli interventi sono effettuati dalla ditta specializzata per la sanificazione di interni nei pomeriggi, ad uffici chiusi. La cadenza degli interventi, che comunque è sempre variabile in base alle esigenze lavorative, sarà di un intervento ogni 10 giorni circa e il servizio, eventualmente prorogabile alle stesse condizioni, sarà assegnato sino a metà giugno. Il nuovo intervento di sanificazione inizierà lunedì alle 14.