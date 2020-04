Ospedaletti autorizza mercatino settimanale di prodotti alimentari: un po' di luce nel commercio, si parte domani mattina

Da domani ad Ospedaletti appuntamento con un mini mercato di prodotti alimentari. L’iniziativa è stata lanciata dall’amministrazione comunale del sindaco Daniele Cimiotti per aiutare gli ambulanti del mercato settimanale.

Tre banchi, per la vendita esclusivamente di prodotti alimentari, operativi dalle 7 alle 13 in piazza Nassiriya, con una novità. Infatti rispetto al tradizionale mercato questi commercianti saranno presenti due giorni alla settimana anziché uno, al mercoledì ed al sabato. Naturalmente i banchi rispetteranno tutte le misure precauzionali stabilite dal Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Un’iniziativa molto apprezzata tra le famiglie degli ambulanti della provincia di Imperia che da settimane stanno vivendo con preoccupazione lo stop delle loro attività. La speranza per queste persone è che molti altri comuni seguano presto l’esempio di Ospedaletti, andando ad autorizzare gli ambulanti per la vendita di generi alimentari già attivi nella conformazione del mercato settimanale, dando così un segnale di speranza verso una futura ripartenza del settore.