Oggi pomeriggio sui nostri giornali lo 'Speciale Coronavirus' dedicato alle scuole: ospiti tre dirigenti provinciali

Che si stia vivendo un momento unico della storia moderna, legato all’emergenza Coronavirus, è sulla bocca di tutti. E, ovviamente, lo è anche per la scuola, che non ha mai chiuso i propri plessi scolastici per così tanto tempo, ad esclusione dei periodi bellici.

Da febbraio i giovani non entrano più a scuola e, grazie al web riescono a seguire le lezioni restando a casa, davanti ai propri tablet computer e cellulari per restare uniti in questo difficilissimo periodo. Proprio per questo, per i nostri ‘speciali’ abbiamo deciso di dedicarne uno all’ambito scolastico per parlare delle sue attuali problematiche e di come i dirigenti stanno lavorando per aggirarle.

Oggi pomeriggio alle 14.30 Sanremo News e Imperia News parleranno con tre di loro, equamente suddivisi per zone della nostra provincia. Con la conduzione di Federico Marchi e Carlo Alessi saranno nostri ospiti: Beppe Monticone, Dirigente del Ruffini-Aicardi di Taggia e reggente del Centro-Levante di Sanremo, Lara Paternieri (Dirigente del Liceo Aprosio di Ventimiglia) e Luca Ronco (Dirigente del Ruffini di Imperia).

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e Imperia News. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.