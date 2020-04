Iniziativa di Federalberghi, Comune, Polizia e Protezione civile: Diano, punto di distribuzione alimentare per famiglie e persone in difficoltà

Federalberghi del Golfo Dianese in collaborazione con il Comune di Diano Marina, la Polizia Municipale e la Protezione civile di Diano marina sta predisponendo un punto di distribuzione alimentare per famiglie e persone in difficoltà presso il Palazzetto dello sport di salita Canepa 6: il posto si raggiunge dalle Quattro strade in direzione Diano Castello.

Chi ha necessità di servirsi di questi pacchi alimentari messi a disposizione dagli albergatori può recarsi al Palazzetto nella giornata di martedì dalle ore 10 alle ore 12. Per chi non potesse recarsi personalmente è possibile rivolgersi ai servizi sociali che organizzeranno la consegna a domicilio.