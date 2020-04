In Francia con il 'Qr-Code' l'autocertificazione diventale digitale sullo smartphone: quando arriverà in Italia?

Il ministro degli interni francese, Christophe Castaner, ha annunciato ieri che, da lunedì prossimo sarà disponibile per tutti i cittadini d’oltralpe l’autocertificazione digitale, da portare con sé sullo smartphone.

"Stiamo implementando un certificato digitale in aggiunta al dispositivo cartaceo – ha detto – e sarà disponibile online. Si potrà modificare il modulo, per presentarlo alla polizia grazie a un ‘Qr-Code’. Abbiamo lasciato stare l’idea di una ‘app’ per il pericolo di hackeraggio dei dati”.

Il sistema servirà per specificare il tempo di uscita ed il documento sarà accessibile alla polizia, per impedire a chi lo usa di completarlo solo alla vista di un controllo della polizia. Sarà inoltre possibile solo scansionare il display del telefono senza doverlo prendere in mano.

Un sistema sicuramente molto utile, sia per i cittadini che per le forze dell’ordine. Sarebbe sicuramente molto importante poterlo avere anche nel nostro paese.