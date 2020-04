I donatori di sangue di Santo Stefano al Mare donano 200 mascherine alla locale residenza protetta

I donatori di sangue del gruppo Santo Stefano al Mare, aderente alla FIDAS, hanno donato 200 mascherine chirurgiche al personale della locale residenza protetta.





“Ho proposto ai donatori del mio gruppo - dichiara il capogruppo Ivano Rebaudo - di stanziare mille euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, da consegnare al personale che opera all’interno della residenza protetta del nostro paese e hanno approvato con entusiasmo. Siamo molto legati alla residenza perché per molti anni abbiamo utilizzato alcuni locali dove offrire la colazione ai donatori e gli ospiti ci venivano a salutare e a complimentarsi. E siamo ancora più felici sapendo che a tutt’oggi, come riferito da alcuni operatori, tutti gli ospiti stanno bene. Un ringraziamento anche al sindaco Elio Di Placido che ha fatto da collegamento per la consegna, avvenuta domenica 22 marzo. Ne seguiranno altre”.