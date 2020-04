Emergenza Coronavirus: 7 decessi al Policlinico San Martino di Genova

Il Policlinico San Martino di Genova si registrano 7 decessi, anche per infezione da Covid-19. Sono morti nelle ultime ore, 5 uomini e 2 donne. Nel dettaglio dal bollettino rilasciato dalla direzione sanitaria emerge che sono deceduti:

- un paziente nato a Isola del Cantone e residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12. - un paziente nato e residente a Genova di 91 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. - una paziente nata in provincia di Pavia e residente a Uscio di 93 anni, presso il padiglione Maragliano. - un paziente nato in Libia ma residente a Genova di 81 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. - una paziente nata e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12. - un paziente nato a Genova e residente a Recco di 91, presso il Padiglione 10. - un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12.

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive (3 oggi i dimessi a domicilio), 42 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 29 al Padiglione 10, 76 al Padiglione 12, 30 al 5° piano della palazzina laboratori, 52 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 76 al Maragliano.