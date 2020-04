Contributo dell'associazione cronometristi 'Riviera dei Fiori' di Imperia alla casa di riposo di Pontedassio

L’associazione cronometristi ‘Riviera dei Fiori’ di Imperia, sentita la necessità di dare il proprio contribuito di solidarietà, in un momento di condivisione per la grande calamità che si è abbattuta sull’Italia, ha indetto una raccolta fondi tra i soci da devolvere ad una struttura sanitaria per anziani.

L’importo raccolto è stato destinato alla casa di riposo ‘Paolo Agnesi’ di Pontedassio, così duramente colpita da questa emergenza e per la grande professionalità dei dipendenti che con grande cura e con tanto amore mettono a disposizione la loro competenza e la loro disponibilità per rendere la vita degli ospiti meno gravosa.

“I soci dei cronometristi – scrivono in una nota - offrono questo piccolo contribuito per l’acquisto dell’attrezzatura sanitaria necessaria per svolgere in sicurezza il lavoro da parte di tutte le maestranze. Rivolgono il plauso ed il proprio grazie al personale di tutte le strutture per anziani per lo spirito di altruismo che quotidianamente sostengono per dare sollievo agli assistiti, nella speranza che questa emergenza si risolva quanto prima”.