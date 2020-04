L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 3 al 10 aprile

Ariete: festeggerete il Compleanno con uno spizzico di affanno e sicuramente in maniera diversa e più restrittiva rispetto allo scorso anno, ma vedrete che in tempi non lontani inizierete pian pianino a riprendere le vecchie abitudini anche se, probabilmente, non ancora nella settimana corrente. Cercate comunque di star su con il morale ed eludete qualsiasi imprudenza. La telefonata o il messaggio inaspettato di un amico o conoscente vi stupirà. Inghippi nell’attività.



Toro: vi dividete in due categorie: quella dei dottori, degli infermieri, dei negozianti e dei lavoratori alle prese con timori, stanchezza ed incombenze e quella dei forzati nullafacenti stufi magari di una penalizzante condizione ma per tutti quanti si sta dischiudendo una fase migliore basta unicamente avere la pazienza di aspettare. Occhio solo a non spiluccare troppo per ritrovarvi poi con il colesterolo alle stelle o qualche chiletto in sovrabbondanza.



Gemelli: “Aprile dolce poltrire” affermava un proverbio calzante a pennello in questo periodo bigio e monello anche se avreste preferito bighellonare nei week end uscendo, passeggiando, sollazzandovi anziché rimuginare e stare continuamente sulle spine. Negli eterni spazi vuoti inventate un hobby, coccolate chi amate, contattate chi vi pensa da lontano, sistemate delle cosette o seguendo alla lettera delle ricette, preparate succulenti manicaretti.



Cancro: che questo non fosse un bell’anno lo avevate già presagito ma mai avrete supposto di arrivare a questo punto… Poche le soddisfazioni e tante le penalizzazioni: dal lavoro ai quattrini, dall’andazzo domestico a quello individuale in un caleidoscopio di sensazioni ardue da focalizzare. Un terzo incomodo o un imprevisto potrebbe minare la pace familiare e le lune storte seguiteranno a predominare annessi di corrucci per adolescenti o anziani parenti.



Leone: pur non essendo facile rispettare le normative attuali dovrete mettercela tutta al fine di riempire le giornate senza seguitare a sbuffare: tanto nulla, al presente, si può ancora cambiare… Verranno sicuramente momenti migliori ma per adesso state tranquilli nella vostra tana, uscite solo se necessario, consolate gli afflitti e fate il possibile e l’impossibile per sopportare un congiunto lagnoso. Un anzianotto impensierirà, un’amica conforterà e una novella costernerà.



Vergine: se siete per natura ansiosi o nervosi datevi una calmata perché il seguitare a vedere nero o pensare al peggio non fa che aggravare lo stato delle cose. Da codesta sosta forzata traete insegnamento dando meno importanza ai beni materiali e di più a quelli morali e a tutto ciò che antecedentemente avevate trascurato. Certo che le preoccupazioni esorbitano, sia per voi che per esseri cari, però guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere ed apprezzare.



Bilancia: annoiati, scocciati, mezzi intronati, anelereste psicologicamente ritornare alla cosiddetta normalità ma, da buoni bilancini, capite perfettamente la situazione muovendovi così tra divano, poltrona, cucina e salottino alimentando la fiammella della speranza e sgridando chi vorrebbe stupidamente infrangere le regole. I single si sentiranno soletti mentre tra ammogliati scompaginati soffierà maretta. Curate molto l’alimentazione e con pastrocchi vari non cadete in tentazione!



Scorpione: traete insegnamento da questa quarantena imparando a vivere alla giornata, a non agitarvi o stressarvi inutilmente, a dare maggior rilevanza agli affetti, ad obliare cattiverie e dispetti a favore di una maggiore disponibilità verso il prossimo e quando tutto finirà non temiate di mostrare i vostri sentimenti ringraziando chiunque vi sia stato d’aiuto in questo bruttissimo momento. Familiare od amico da spalleggiare o spronare e bugia da smascherare.



Sagittario: da tal marasma globale ne uscirete, quando accadrà, con i capelli un po’ più bianchi, la casa pulita, le tasche vuote, le dispense piene e con una maggiore acquisita maturità quasi come se concepiste l’amore, le amicizie, i veri valori, in maniera differente, soprassedendo su eventuali trascorse delusioni e trivialità o capendo finalmente su chi poter veramente contare e chi invece scartare! Un dubbio si squaglierà, un acciacco si attenuerà e un responso impensierirà.



Capricorno: avete un diavolo per capello e non soltanto per il bacillo persistente ma pure per un fracco di contesti atti ad innervosirvi e deprimervi compresi, per taluni, dei pensieri pecuniari, familiari o strettamente personali. Gli astri non nono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di lungimiranza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Notizia eclatante.



Acquario: il 31 marzo Marte è entrato nella vostra costellazione contrassegnando una Primavera talmente bruttina dal non riuscire a farvene una ragione. L’essenziale sarà star su con il morale, confidare in un domani ottimale, gustare l’attimo fuggente, inventare diversivi per sconfiggere la noia e non cascare in paranoia. Se attuate in un campo medico o pubblico tutelatevi adeguatamente rammentando di indossare guanti e mascherina. Contiguità con enti assistenziali.



Pesci: dare qualcosa per scontato sarebbe inappropriato… Imparate dunque a vivacchiare alla giornata, svolgendo le vostre piccole mansioni quotidiane, applicando l’arte della calma e della sopportazione in ogni piccola o grande azione. Vorreste tanto riabbracciare una persona cara o chi vi manca tanto ma non essendo ciò fattibile conservate effusioni ed entusiasmi per più avanti quando giungerà l’agognata libertà. Rischio di spaccare oggetti od arnesi meccanici od elettrici.



E dopo tanto buio, prima o poi, riusciremo finalmente a rivedere le stelle…