Lo staff del Salone dei Parrucchieri Gori ad Arma di Taggia dedica un omaggio speciale a tutte le commesse dei supermercati e negozi dove va a fare la spesa

In un momento di emergenza sanitaria altri “eroi” si affiancano ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e così via: le commesse dei supermercati, che continuano a lavorare in trincea.

Lo staff del salone dei Parrucchieri Gori ad Arma di Taggia ha deciso di dedicare un omaggio speciale proprio a loro: tutte le commesse dei supermercati e negozi dove va a fare la spesa.

“Ci sono persone che in questo momento di difficoltà sono al lavoro per noi ogni giorno – dichiara Paolo Gori, Patron del Salone dei Parrucchieri Gori - e sempre con il sorriso pronte ad accoglierci. Sono le commesse dei supermercati e dei negozi dove andiamo a fare la spesa. Per ringraziarle noi Parrucchieri Gori vogliamo donare, quando sarà finita l'emergenza, un trattamento relax Kerastase personalizzato. Così da poter noi aver cura di loro”.

Per appuntamenti in salone contattare Parrucchieri Gori al 0184448914 oppure la pagina Facebook.