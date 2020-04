Attualità |

Un esempio di generosità per il personale sanitario testimoniato a '2 ciapetti con Federico'

A parlarne è Diego Di Toma, autista della Asl1. Si tratta di gesti che portano un conforto fisico, ma ancor di più morale, dimostrando la vicinanza e la gratitudine a queste persone.

La pasta inviata al personale dell'ospedale

Sono molte le manifestazioni di vicinanza dimostrate con atti tangibili verso il personale sanitario che è in prima linea nella lotta al Covid-19. Esempi di un'Italia sana e forte che vuole uscire da questo difficile momento. A '2 ciapetti con Federico via skype' oggi raccontiamo una di queste storie direttamente da parte di chi funge da tramite tra le ditte che donano ed il personale sanitario. Nell'intervista Diego Di Toma, autista della Asl1, testimonia infatti come quotidianamente riceva telefonate di aziende che donano generi alimentari da portare al personale che lavora all'ospedale. Si tratta di gesti che portano un conforto fisico, ma ancor di più morale, dimostrando la vicinanza e la gratitudine a queste persone. Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.